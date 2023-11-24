عاجل - عودة الفلسطينيين العالقين في مصر لقطاع غزة بعد بدء سريان الهدنة

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أحمد جودة - القاهرة - عودة الفلسطينيين العالقين في مصر لقطاع غزة بعد بدء سريان الهدنة

عودة الفلسطينيين العالقين في مصر لقطاع غزة بعد بدء سريان الهدنة.. بدأ الفلسطينيون الذين كانوا عالقين في مصر، بالعودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد بدء سريان الهدنة في غزة ودخولها حيز التنفيذ، في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

"نتنياهو" خارج حكومة إسرائيل رسميا إذا حدث هذا الأمر اليوم

وأجرت صحيفة معاريف، استطلاع رأي، بشأن انتخابات الكنيست إذا أجريت اليوم، كشف الاستطلاع عن أن أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات، وستحقق أحزاب المعارضة في إسرائيل أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة، ويعد في هذه الحالة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأن معسكر غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم وسيحصل على 43 مقعدا في الكنيست، بينما حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية ويحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم.

عبور شاحنات مساعدات جديدة معبر رفح بعد بدء سريان الهدنة في غزة

وأعلنت فضائية القاهرة الإخبارية، إدخال 60 شاحنة مساعدات أخرى لقطاع غزة، موضحة أنه سيتم تفتيشها في معبر نيتسانا الإسرائيلي قبل وصولها لقطاع غزة.

بعد بدء سريان الهدنة في غزة.. استعدادات مكثفة أمام سجن عوفر للإفراج عن أسرى فلسطينيين

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، بدء الاستعدادات المكثفة أمام سجن عوفر للإفراج عن أسرى فلسطينيين، بالتزامن مع بدء سريان الهدنة في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة، ودخولها حيز التنفيذ.

مصادر لـ "دوت الخليج": الاحتلال يمنع الأهالي من العودة لمنازلهم في حي النصر وبيت حانون وتفريقهم بالغاز بالتزامن مع بدء سريان الهدنة

وأكدت مصادر فلسطينية، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي من منع الأهالي من العودة لمنازلهم في حي النصر وبيت حانون وتفريقهم بالغاز المسيل للدموع، على الرغم من بدء سريان الهدنة في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة، ودخولها حيز التنفيذ.

"120 دقيقة مرت بسلام".. ماذا يحدث في غزة بعد بدء سريان الهدنة؟ (حذر وترقب)

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار المتابعة المستمرة والتغطية المباشرة لكافة الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة، آخر التطورات والكواليس بعد مرور 120 دقيقة من بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ، وننشر في السطور التالية أبرز ما جاء على مدار الساعتين الماضيتين.

وصول عدد جديد من المصابين في غزة لـ مصر بعد بدء سريان الهدنة (اعرف التفاصيل)

ووصل معبر رفح البري، صباح الجمعة، 19 مصابًا من قطاع غزة، لتلقي العلاج اللازم في مصر، حسب ما جاء من تصريحات عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

أول رد فعل مصري بعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ

وأجريت اتصالات مصرية مع إسرائيل وحماس لتثبيت اتفاق الهدنة، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار في محيط المستشفى الإندونيسي، حسب ما أعلنته فضائية "القاهرة الإخبارية"، صباح الجمعة.

وبحسب القناة، فإن "عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات، موضحة أن الأسرى المفرج عنهم سيتم تجميعهم في سجن عوفر وهو السجن المخصص للسجناء الأمنيين، مؤكدة أن 17 سيارة إسعاف وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح، مع دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن.

مشاهدة بث مباشر دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح مع بدء الهدنة

وبدأت أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، في الدخول عبر معبر رفح البري لكل مناطق قطاع غزة، عقب دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة.

مشاهدة بث مباشر بدء سريان الهدنة في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية

كما تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، بث مباشر عقب بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، برعاية مصرية قطرية أمريكية، وذلك عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ الساعة السابعة صباح الجمعة.

بعد بدء سريان الهدنة.. ماذا يحدث الآن في غزة عقب مرور 60 دقيقة؟

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ منذ 60 دقيقة حتى الآن، برعاية مصرية قطرية أمريكية، وسط حالة من الهدوء تسيطر على قطاع غزة، ونستعرض في السطور التالية ما حدث حتى الآن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

بعد بدء سريان الهدنة.. الاحتلال يطلق النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، بالتزامن مع دخول الهدنة حيز التنفيذ في قطاع غزة، النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

أول رد فعل من جيش الاحتلال بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

كما أعلن جيش الاحتلال، عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة، استكماله تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار.

انسحاب طيران الاحتلال من جنوبي قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة

وانسحبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بالكامل من أجواء المناطق الجنوبية في قطاع غزة بعد دخول الهدنة المؤقتة حيذ التنفيذ

دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لقطاع غزة

كما بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، في الدخول عبر معبر رفح البري لكل مناطق قطاع غزة، بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

رسميا.. ننشر توقيت تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال اليوم بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة، وكانت وزارة الخارجية القطرية، مساء أمس، قد أعلنت دخول الهدنة الإنسانية في غزة حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع.

وتبدأ عملية تبادل الأسرى، عصر الجمعة، ويتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

"دقائق معدودة تتبقى".. قصف إسرائيلي على غزة قبل بدء "ساعة الصفر"

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، عددًا من المناطق في قطاع غزة قبيل بدء سريان الهدنة في السابعة صباحا بتوقيت غزة.

قبل بدء الهدنة.. الاحتلال ينفذ سلسلة مداهمات بالضفة الغربية

غزة.. شهدت الساعات الماضية في أماكن متفرقة من الضفة الغربية توترا إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات وتنفيذها سلسلة من المداهمات.

لمزيد من التفاصيل عن بنود اتفاق هدنة غزة: بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال حماس تعلن رسميا وقف إطلاق النار حماس تعلن دخول مئات شاحنات المساعدات الطبية والوقود لكل مناطق غزة إسرائيل تعلن إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال الأسرى لدى حماس في هذا الموعد حماس عن الهدنة: الاتفاق يضمن حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب

وداهم جيش الاحتلال، فجر الجمعة، منازل عدة في قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وعدد من الأحياء في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي حارة جبر داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وقامت بتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها واعتقلت شابا يبلغ من العمر 17 عاما، كما هدمت منزلا في قرية رمانة غرب جنين بعد اقتحامها مدعومة بالآليات والجرافات العسكرية.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا" أن ما يزيد على 30 آلية عسكرية للاحتلال بينها جرافات اقتحمت القرية من داخل معسكر سالم، كما اقتحمت مخيم عايدة شمالي بيت لحم.

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وأفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، وتمركزت في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة بديا غربي سلفيت اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين، فجر الجمعة، وقامت باحتجاز آخر كما أطلقت الناء على سيارة مدنية.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بعد منتصف الليل خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

بنود الهدنة في قطاع غزة

يتم الإفراج عن 150 أسيرة وطفلا فلسطينيين خلال الأيام الـ4 الأولى.

العدد مرشح للزيادة حال تطوير الهدنة.

الاحتلال نشر قائمة بأسماء 300 أسيرة وطفل.

يتم الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

جنوب قطاع غزة يتوقف طيران الاحتلال طوال أيام الهدنة.

شمال قطاع غزة تتوقف حركة الطيران 6 ساعات يوميا.

وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

ضمان حرية حركة المواطنين من الشمال إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين.

إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

لمعرفة المزيد عن بنود الهدنة بالتفاصيل عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية: حماس: بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها تهدف لخدمة شعبنا حماس: المقاومة أدارت المفاوضات من موقع ثبات وقوة في الميدان حماس عن الهدنة: أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد

وشنت قوات الاحتلال جرائمها على قطاع غزة بعد أن ضربت حركة حماس الضربة القاضية والموجعة للاحتلال يوم 7 أكتوبر الماضي في عملية "طوفان الأقصى"، مما أسفر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 14 ألفا من سكان غزة بينهم نحو 6000 طفل، حسبما أفاد المسؤولون بقطاع غزة.