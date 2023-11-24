وصول وزيرة التضامن الاجتماعي إلى معبر رفح البري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:32 صباحاً - وصلت إلى معبر رفح البري قبل قليل وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج إلى معبر رفح البري بمرافقة وفد من جامعة الدول العربية ووفد من الوزارة لمتابعة دخول مساعدات الهلال الأحمر إلى غزة، من خلال معبر رفح البري.

وكان في استقبال القباج علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنها وصلت لتفقد دخول مساعدات الهلال الأحمر إلى غزة، مشددة على جهود الوزارة في دعم القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بتقديم كافة الخدمات العالقين الفلسطينيين بالعريش والجرحي القادمين من غزة.

وأكد القباج أن دور مصر لا يتوقف في دعم القضية الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو اللوجستي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والاغاثية.