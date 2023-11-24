الرئيس السيسى: نحتاج لإدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان يحتاجون لكل شئ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:32 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية إسبانيا وبلجيكا أشكركم على مواقفكم إزاء التطورات التى تحدث فى قطاع غزة وتناولت المباحثات فيما يتعلق بالتطورات فى القطاع من مواجهات عسكرية والإجراءات التى نحتاج فيها التحرك بفاعلية أكثر، نتحدث اليوم عن هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس وأيضا إدخال المزيد من المساعدات.

وأضاف: نحن نحتاج لإدخال مساعدات لغزة تكفى لإعاشة 2.3 مليون إنسان يحتاجون لكل شىء من مياه وأغذية ومواد طبية.