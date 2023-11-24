الرئيس السيسى: دفع الفلسطينيين للهروب خارج قطاع غزة أمر خطير لن نقبل به

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج خارج قطاع غزة أمر خطير ونقله للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا".

وأضاف الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا، لن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا:"احنا استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".