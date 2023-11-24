أخبار مصرية

الرئيس السيسي: نحتاج إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا: "مستعدون أن الدولة دي تكون منزوعة السلاح، وأنه يكون فيه قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو قوات أمريكية حتى نحقق الأمن للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

 

 

 

وأضاف الرئيس السيسى: "إحياء المسار لن يكون الأمر المطلوب.. نحتاج إلى التحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة وهو يعكس مسئولية وجدية من المجتمع الدولي ودفع السلام".

 

وأكمل: كل 5 سنوات نتعرض لمسألة مماثلة وينتج عنها ضحايا ثم نتكلم عن إحياء المسار وحل الدولتين وتتأكل الفكرة أمام التفاصيل المختلفة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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