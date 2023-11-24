أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة "مسنة" لنقلها لإحدى المستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 01:30 مساءً -
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة إحدى السيدات لنقلها من مسكنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة إلى إحدى المستشفيات نظراً لظروفها الصحية.
وعلى الفور إنتقلت القوات لمحل البلاغ وتمكنت من مساعدة السيدة المذكورة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
وهذا وقد تقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.
يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.