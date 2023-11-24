الأرصاد: وجود أتربة عالقة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،مائل للحرارة على جنوب سيناء ،حار على جنوب الصعيد ،مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لتكون أتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.