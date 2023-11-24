مصادر للقاهرة الإخبارية: تحرك شاحنات الإغاثة من جنوب غزة للشمال وفق الهدنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأنه طبقا لاتفاق الهدنة تحركت شاحنات المساعدات من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.