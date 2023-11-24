حملة مواطن بأمريكا تعقد مؤتمرا لدعم "السيسي".. الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 02:32 مساءً -

تعقد حملة مواطن بأمريكا، يوم الأحد المقبل؛ مؤتمرا حاشدا يهدف إلى دعم الوطن وحث أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الامريكية، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتباره واجب وطني واستحقاق دستوري.

وقالت إيمان وهمان، منسق حملة مواطن بولاية نيويورك، إن أعضاء الحملة منذ أكثر من شهر؛ ينظمون فعاليات متتالية؛ للحشد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضافت أن حملة مواطن في أمريكا، وجهت الدعوة لرموز الجالية بمختلف الولايات للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشهد المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ حضورا مميزا من ناحية؛ وكبيرا من ناحية أخرى؛ مؤكدة أن أبناء الجالية المصرية في أمريكا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية؛ ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.