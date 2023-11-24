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مساعدات دخلت غزة في اليوم الأول من الهدنة.. 89 شاحنة و105 في الطريق و17 مصابا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - أسفرت الجهود المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين خلال اليوم الأول من الهدنة الإنسانية المعلنة عن إدخال 89 شاحنة مساعدات، وإدخال 2 سيارة إسعاف (منحة تحيا مصر)، وإدخال 7 شاحنة محروقات (129 الف لتر - 4 تنك بوتاجاز).

 

كما شملت الجهود اليوم عن تحرك 105 شاحنات فى طريقها لرفح، و100 شاحنة تحت التفتيش فى نتسانا، واستقبال 17 مصاب بجانب 15 مرافق، واستقبال 12 فلسطينيا (مصابين ومرافقيهم تم تسليمهم لتركيا والامارات)، ومغادرة حوالي 110 فلسطيني لغزة (جارى حصرهم)

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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