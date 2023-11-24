مؤتمر Going Global 2023: جهود مكثفة لربط التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل

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أحمد جودة - القاهرة - بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، جمع المؤتمر مجموعة من الخبراء والمؤسسات العلمية العالمية لمناقشة تحديات وسبل تطوير التعليم العالي.

استعرضت الجلسة الحوارية بعنوان "مشاركة أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية لربط التعليم بسوق العمل" أهمية دمج احتياجات سوق العمل في المناهج الدراسية. تبادل المشاركون الخبرات والتجارب بين مصر والمملكة المتحدة والسعودية والهند، وشهدت الجلسة حضورًا بارزًا لممثلين حكوميين وأكاديميين ومسؤولين ثقافيين.

تناولت النقاشات رؤية وزارة التعليم المصرية لتطوير التعليم العالي بالتركيز على تحديد احتياجات سوق العمل وتهيئة الطلاب لتلبية تلك الاحتياجات. أُكد دور الأكاديميين في البحث والتطوير وتعزيز التفاعل بين الأوساط الأكاديمية والصناعية لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

الجلسة تناولت أيضًا ضرورة وضع استراتيجيات فعّالة لشراكة أصحاب العمل مع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مشاركتهم في تصميم المناهج وتوفير الفرص التدريبية والمهنية للطلاب.

أشار المشاركون إلى أهمية الشراكات الدولية لتعزيز التعليم وتأهيل الخريجين لسوق العمل العالمي.

برؤساء جامعات عالمية ومديرين عامين ومسؤولين حكوميين، استعرضت الجلسة أيضًا أفضل الممارسات العالمية في تكامل التعليم مع احتياجات الصناعة وتقديم الدعم للبحث والابتكار والنمو الاقتصادي.

إن هذه المناقشات والحوارات تعكس أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لضمان تحسين جودة التعليم العالي والتأكيد على دوره في تأهيل الطلاب وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل.

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