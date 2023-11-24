نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا لمناقشة الأوضاع المتردية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت نيفين القباج والسيد فيليب لازاريني مع وفد الأونروا للحديث حول الظروف الإنسانية الصعبة في غزة، وتم مناقشة سبل توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن، وأشادوا بجهود مصر في تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.

وسلطت وزيرة التضامن الاجتماعي الضوء على الجهود المصرية والهلال الأحمر المصري في توصيل 30 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث بلغ نصيب مصر 16 ألف طن من المساعدات الإنسانية، وتظل مصر بصدارة الدول المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

وأشارت القباج إلى استقبال الدولة المصرية الجرحى والمصابين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والسكان، كما استقبلت مستشفيات العريش والقاهرة أطفال غزة حديثي الولادة، حيث تم نقل 28 طفلًا إلى مصر عبر معبر رفح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتلقي العلاج، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي برعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش ورعاية العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يلعبون دورًا مهمًا وفعالا، معلنة أنه تم استقبال ما يزيد على 10 آلاف طلب جديد للتطوع، موضحة أن دورهم يتمثل فى تقديم اللوجستيات على المعبر، وكذلك جهودهم فى التدخلات فى العديد من الأزمات الدولية بالعديد من الدول مثل مالى وسوريا وسلوفانيا وغيرها.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن المسئولية الإنسانية، تحتم التدخل وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة، وما يزيد من صعوبة الموقف اقتراب فصل الشتاء، خاصة مع تدمير ما يُقدر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة والحاجة إلى توافر مخزون كافى من المساعدات الإنسانية.

ومن جانبه، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الأوضاع في قطاع غزة مؤسفة وهناك معاناة داخل القطاع، مشددا على أنه قام بزيارة القطاع،ويعد الوضع الأسوأ علي الإطلاق، فهناك آلاف النازحين الذين تركوا منازلهم ولا يملكون حتي الملابس أو الغطاء ولا حتي لقمة الخبز.

وثمن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدور المصرى فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والجهود المقدمة لضمان الاستدامة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق الوثيق للعمل على التخفيف من وطأة تردى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وضرورة زيادة حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة خلال فترة الهدنة.

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