نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها تحديد موعد الجمعية العمومية لزيادة المعاش.. ننشر قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس، اجتماعًا بحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال.

وقرر المجلس التالي:

أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

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