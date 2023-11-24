حملة مواطن في ميلانو تعقد مؤتمرا لدعم السيسي.. الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 04:29 مساءً -

تشهد مدينة ميلانو الإيطالية؛ مؤتمرا حاشدا يوم الأحد القادم؛ لحث أبناء الجالية المصرية بإيطاليا على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ والتصويت للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقالت سناء مغازي؛ منسق حملة مواطن بميلانو؛ إن هناك استعدادات مكثفة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي؛ لولاية جديدة؛ وذلك إيمانا منا بأحقيته المطلقة وقدرته الفائقة على تولي قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة.

وأكدت منسق عام حملة مواطن في ميلانو؛ أن الحملة وجهت الدعوة لكل أقطاب ورموز العمل العام المصري في ميلانو؛ وأنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حضورا مميزا من ناحية؛ وكبيرا من ناحية أخرى.

ومن جانبه أشاد نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج؛ بالجهود الكبيرة التى يبذلها منسقو وأعضاء الحملة في البلدان الأوروبية والعربية؛ التي تشهد في الآونة الأخيرة نشاطات متميزة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.