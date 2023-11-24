نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وقع د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني أثناء حضوره مؤتمر "نحو العالمية Going Global" في إسكتلندا.

التوقيع على هذه المذكرة يعكس التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز مستوى البحث العلمي في البلاد، وكذلك توفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب والباحثين المصريين في الخارج.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. أيمن عاشور، أكد خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي كأدوات حيوية لتطوير النظام التعليمي في مصر وتعزيز مكانته عالميًا.

من جانبه، أوضح د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أهمية هذه المذكرة في تعزيز تقييم مستوى إتقان اللغة الإنجليزية بالجامعات المصرية. يُعَدُّ هذا التحسين في اللغة جزءًا أساسيًا من تعزيز مكانة الجامعات المصرية على الصعيد الدولي، مما يوفر تجربة تعليمية محسَّنة للطلاب.

هذه الخطوة تعتبر إضافة هامة لتحسين التعليم العالي في مصر وربطه بالمعايير والممارسات الدولية. ومن المتوقع أن تدعم المذكرة التعاون المستدام بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي لمدة 5 سنوات قادمة، مما سيسهم في تطوير النظام التعليمي ورفع مستوى التعليم والبحث في مصر.

هذا التوقيع يمثل فرصة مهمة للطلاب والباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات والفرص العلمية والأكاديمية في بريطانيا، كما يسهم في تطوير وربط المؤسسات التعليمية المصرية بمعايير الجودة الدولية.

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