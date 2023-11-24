ضياء رشوان: لا يوجد خرق لوقف إطلاق النار بغزة والأمور تجرى كما خُطط لها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، أن الأمور تجرى كما تم التخطيط له فى الهدنة الإنسانية ولا توجد اختراقات على وقف إطلاق النار عدا حادثة واضحة تم اطلاق النار فيها على بعض المتحركين من أبناء قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال وهو ما لم يكن موجود في الاتفاق.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن كل تفاصيل العمليات العسكرية تجرى كما تم الاتفاق عليها وكل شيء متوقف من الناحية العسكرية، مشيرا إلى أن المساعدات الاستثنائية تم دخول 40 شاحنة دخلت من مصر عبر معبر رفح بالإضافة إلى كمية الوقود المقررة يوميا وهى 130 ألف لتر من الوقود بالإضافة إلى شاحنات تحمل غاز للاستخدامات المنزلية.

وأوضح ضياء رشوان، أن صفقة التبادل الأسرى نجحت فيها الجهود المصرية أن تضيف 12 من رعايا تايلاند الذى كانوا موجودين بالصدفة خلال أحداث 7 أكتوبر وسيتم تسليمهم عند معبرة رفح، حيث تستعد السلطات المصرية الآن لاستقبال الأسرى الإسرائيليين عند معبر رفح، ثم يعاد تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلى.

وعن المحتجزين الذين يحملون جنسيات أخرى، رد قائلا: "لدينا تصريحات مبكرة من حركة حماس تقول أن الحاملين للجنسية الأجنبية غير الحاملين للجنسية الإسرائيلية ضيوف عندها وسيتم الافراج عنهم والجهود المصري تتواصل للإفراج عن المدنيين الذين لا يحملوا جنسيات إسرائيلية وهذه بادرة، والاستجابة من المقاومة للجهود المصرية بالإفراج عن 12 تايلنديا وهذه الجهود ستتواصل للذين ليسوا طرفا في الصراع.

وأشار، إلى أن الجانب الإسرائيلى خاض المفاوضات للتبادل من أجل حاملى الجنسية الإسرائيلية فقط ولم يقترب من جنسيات أخرى مثل حالة التايلنديين وإسرائيل لم تطلب الافراج عن أي شخص لا يحمل الجنسية الإسرائيلي حتى أصحاب الجنسيات الامريكية، لافتا إلى أي افراج هو بناء عن جهود مصرية واستجابة من حركة حماس والمقاومة.