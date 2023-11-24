رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى: مصر قدمت 70% من المساعدات التى دخلت غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن مصر قدمت 70% من المساعدات التى دخلت غزة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أكد أن تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.

وأضاف محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمعبر رفح، مؤتمر صحفي للمستشار إنه لا للتهجير القسرى للفلسطينيين وبصفة خاصة إلى سيناء، مضيفا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى العديد من المباحثات ونظمت مصر قمة القاهرة للسلام من أجل توحيد الجهود والحرص على وقف إراقة الدماء.

وتابع أنه تم استهداف الصحفيين فى غزة ما أسفر عن استشهاد العشرات، ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن الأحداث فى غزة لا يمكن تخيلها، موضحاً أن الصليب الأحمر أكد افتقاده الضمانات الأمنية للعمل فى غزة، ورسالتنا هى دعم الشعب الفلسطينى، ونؤكد دعمنا لأهالى غزة والضفة الغربية.