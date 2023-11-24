الداخلية تستجيب لإستغاثة سيدة "عجوز" لنقلها لأحد المستشفيات نظراً لظروفها الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإستغاثة سيدة "عجوز" لنقلها لأحد المستشفيات نظراً لظروفها الصحية.

جاءت الاستجابة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة إحدى السيدات لنقلها من مسكنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة إلى إحدى المستشفيات نظراً لظروفها الصحية، وعلى الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ وتمكنت من مساعدة السيدة المذكورة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.