رفع الاستعدادات بمعبر رفح لتكثيف إدخال المساعدات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، إن معبر رفح رفع استعداداته القصوى لتكثيف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبال الحالات الإنسانية.

وصباح اليوم الجمعه أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية قطرية أمريكية.

‏ وأضاف رشوان أنه في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى، كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.. وأخيراً وللمرة الأولى منذ بدء العدوان، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.