صيادين فى جولة انتخابية نيلية بدمياط لدعم المرشح الرئاسى السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - نظم العاملون بقطاع الصيد بمحافظة دمياط جولة نيلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تزامنا مع انطلاق مؤتمر دعم أهالي دمياط للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

شارك في تلك الجولة عدد من المراكب النيلية، كما حمل المشاركون لافتات تحمل صورا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكذلك أعلام مصر، مرددين عبارات داعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى قيامهم تقديم عرض خاص بالعالمين في قطاع الصيد معلنين دعمهم بطريقتهم الخاصة.

وتوافد أهالي المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح إلي مقر المؤتمر، فيما نظم البعض مسيرات داعمة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جابت مدن المحافظة قبل المشاركة في فعاليات المؤتمر، والذى شهد مشاركة واسعة من قبل شباب المحافظة، إضافة إلى مشاركة قوي لسيدات دمياط.

وتضمنت فعاليات مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تواجد طلاب جامعة دمياط والذين شاركوا ضمن فعاليات تنظيم اليوم.