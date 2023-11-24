نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُطلق برنامج eGP لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامجه الجديد (eGP) "Entrepreneurial Graduation Projects" الذي يستهدف دعم وتمويل مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، برعاية د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز ودعم الطلاب الذين يتطلعون لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية مبتكرة.

يأتي إطلاق برنامج eGP في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تسعى إلى ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار وروح ريادة الأعمال في الطلاب.

وفقًا لد. ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، يُعتبر هذا البرنامج فرصة هامة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يمنحهم الدعم الفني والمالي الذي يصل إلى 100 ألف جنيه مصري لتنفيذ مشاريعهم المؤهلة.

من جهته، أشار د. ماجد غنيمة، مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، إلى شروط التقديم في البرنامج. من بينها أن يكون المشروع قادرًا على التحول إلى شركة ناشئة، مبتكرًا ويقدم حلولًا للمشاكل المجتمعية، ويتضمن دراسة سوق مبدئية. ولمزيد من التفاصيل وللتقديم، يمكن للطلاب زيارة الرابط التالي:

[eGP.untapcompete.com](eGP.untapcompete.com).

يُعتبر هذا البرنامج خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية، ويساهم في تطوير مشاريعهم الإبداعية لتكون مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.