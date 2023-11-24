نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن جامعة الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأسست جامعة الزقازيق في عام 1974 كفرع لجامعة القاهرة في بداياتها، ثم تطورت وتوسعت بمرور الوقت لتصبح جامعة مستقلة. تقع الجامعة في مدينة الزقازيق، وهي مركز حيوي في محافظة الشرقية في مصر.

تمتاز الجامعة بتقديم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية والتخصصات في مختلف المجالات مثل الطب والهندسة والزراعة والتجارة والعلوم الإنسانية والفنون والعديد من التخصصات الأخرى. تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تتضمن أحدث التقنيات والمرافق للطلاب والباحثين.

تعتبر الجامعة مركزًا للبحث العلمي في مصر، حيث تشجع على الأبحاث والدراسات العلمية والابتكار. تهدف أيضًا إلى دعم المجتمع المحلي من خلال الخدمة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

بفضل تاريخها الطويل وتراثها الأكاديمي، تعتبر جامعة الزقازيق واحدة من الجامعات البارزة في مصر وتسهم بشكل كبير في تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.

جامعة الزقازيق تضم مجموعة من الكليات المتميزة التي تقدم مجموعة متنوعة من التخصصات والبرامج الأكاديمية.

من أهم الكليات الهامة داخل جامعة الزقازيق:

1. كلية الطب: توفر برامج دراسية في الطب والجراحة بما في ذلك الدراسات الطبية والعمليات الجراحية والأبحاث الطبية.

2. كلية الهندسة: تقدم تخصصات متعددة مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والهندسة الزراعية وغيرها.

3. كلية العلوم: تشمل فروعًا متعددة مثل الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة وعلوم الأرض وعلم الحاسوب وغيرها.

4. كلية التجارة: تقدم برامج في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة وإدارة الأعمال.

5. كلية الزراعة: تتخصص في الزراعة والعلوم الزراعية المتعلقة بالإنتاج الزراعي والمحاصيل والبيئة الزراعية.

6. كلية التربية: تقدم برامج لتدريس اللغات والعلوم التربوية وعلم النفس التربوي وغيرها.

7. كلية الصيدلة: تقدم برامج تعليمية في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية.

8. كلية طب الأسنان: تتخصص في تدريس طب الأسنان وتقديم الخدمات الطبية ذات الصلة.

9. كلية الحقوق: تقدم برامج في مجال القانون والعلوم القانونية.

10. كلية الطب البيطري: تركز على دراسة الطب البيطري والعلوم البيطرية.

11. كلية التربية النوعية: تهتم بتخصصات التربية الفنية والموسيقى والتربية الرياضية والفنون التطبيقية.

12. كلية التمريض: توفر برامج لتدريس مهنة التمريض والعلوم الصحية ذات الصلة.

جامعة الزقازيق مركزًا رئيسيًا للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

تشارك جامعة الزقازيق في مجموعة متنوعة من المجالات العلمية مثل الطب، والهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعديد من التخصصات الأخرى.

تتميز الجامعة ببيئة تعليمية حديثة، ومنهجية تدريسية متطورة، ومنشآت تعليمية متقدمة، مما يساهم في إعداد جيل مبدع ومؤهل يسهم في تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

من خلال مساهماتها المتعددة في البحث العلمي والتعليم العالي، تعكس جامعة الزقازيق التزامًا قويًا بتطوير المعرفة والابتكار، مما يجعلها محط جذب للطلاب والمهتمين بمواصلة التعليم والبحث العلمي في مصر وخارجها.

جامعة الزقازيق تشتهر بالمشاركة الفاعلة في البحث العلمي في مجموعة متنوعة من المجالات. بعض أهم مجالات البحث العلمي التي تشملها جامعة الزقازيق تشمل:

1. البحوث الطبية والصحية: تشمل دراسات حول الأمراض المزمنة، والأبحاث السريرية، والصحة العامة، والصحة النفسية، وعلوم الحياة.

2. الهندسة والتكنولوجيا: تتنوع البحوث في مجالات هندسية مثل الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحكم الآلي.

3. العلوم الزراعية والبيئية: تتناول دراسات الأراضي الزراعية، والزراعة المستدامة، والتغيرات المناخية، وعلم البيئة.

4. علوم الإنسان والاجتماع والتربية: تشمل الدراسات في علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم اللغات، وتطوير المناهج التعليمية.

5. العلوم الأساسية: مثل الفيزياء، والكيمياء، وعلوم الحاسوب، والرياضيات.

6. العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال: تشمل دراسات في الاقتصاد، وإدارة الأعمال، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية.

تسعى الجامعة باستمرار إلى تشجيع البحث العلمي ودعم الأبحاث في هذه المجالات وغيرها، بهدف تحقيق التقدم العلمي والتنمية المستدامة وتقديم الحلول الابتكارية للتحديات التي تواجه المجتمع والعالم.