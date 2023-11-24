رئيس وزراء بلجيكا عبر انستجرام: أشكر الرئيس السيسى على ضمان سلامة مواطنينا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 08:35 مساءً - أكد ألكسندر دى كرو، رئيس وزراء بلجيكا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعب دورا هاما في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني، مقدما الشكر للرئيس السيسي على ضمان سلامة مواطني بلاده.

وكتب دى كرو، عبر حسابه على انستجرام: "يلعب الرئيس المصري السيسي دورًا مهمًا في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة وشكرته على ضمان سلامة مواطنينا، كما أنه يشاركنا قلقنا بشأن العنف والضحايا العديدين فى غزة".

وأضاف دى كرو: "يتيح وقف إطلاق النار فرصة لإنهاء العنف وإيصال المساعدات إلى سكان غزة فرصة يجب أن نغتنمها".

وسبق وشدد رئيس الوزراء البلجيكى في مؤتمر صحفى عُقد أمام معبر رفح، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدًا بالإرادة السياسية المصرية وجهودها في دعم قطاع غزة، موضحا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة حل جيد لكننا نسعى إلى وقف نهائي، ولا بد من إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: "ليس لدينا وقت لنضيعه يجب أن نقف ونساعد، ونريد أن نشكر قيادة مصر لأنهم يساعدون كثيرا، ويرسلون المساعدات الطبية والمساعدات بكل أنواعها، ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر للسلام فى أقرب وقت".

وصباح اليوم الجمعه أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية قطرية أمريكية.

‏ وأضاف رشوان أنه في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى، كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.. وأخيراً وللمرة الأولى منذ بدء العدوان، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.