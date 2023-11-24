القاهرة الإخبارية تعرض احتفالات الضفة الغربية بخروج الأسرى الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 08:35 مساءً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات من احتفالات الضفة الغربية بخروج الأسرى الفلسطينيين.

ودخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.وصباح اليوم الجمعه أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية قطرية أمريكية.

‏ وأضاف رشوان أنه في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى، كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.. وأخيراً وللمرة الأولى منذ بدء العدوان، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.