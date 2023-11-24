الأمم المتحدة تشيد بدور مصر لجهودها الحثيثة فى الهدنة بغزة وصفقة الأسرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - أشاد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، دور مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر لجهودها الحثيثة لتسهيل اتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى.

ورحب المنسق الأممى ببدء تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه يوم الأربعاء والذى شهد إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيلية وآخرون، وإطلاق سراح 39 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، مرحبا بالإفراج عن عدد من العمال الأجانب المحتجزين فى غزة، معربا عن تطلعه إلى الإصدارات الإضافية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن دخول الهدنة الإنسانية اليوم الجمعة حيز التنفيذ مع هدوء نسبى سمح بدخول شاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة، موضحا أن هذه التطورات تعد إنجازا إنسانيا هاما نحتاج إلى البناء عليه.

وشدد على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات والإمدادات إلى القطاع بشكل آمن ومستمر للتخفيف من المعاناة الهائلة للمدنيين، مجددا دعوته إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها فى غزة.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها والامتناع عن الاستفزازات أو أى أعمال يمكن أن تؤثر على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

كما أحث الأطراف على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنسانى ممتد والسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر سلاما.

وصباح اليوم الجمعه أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية قطرية أمريكية.

‏ وأضاف رشوان أنه في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى، كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.. وأخيراً وللمرة الأولى منذ بدء العدوان، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.