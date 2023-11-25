نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: تفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع مندوبى الحجز الإداري بجهات الوزارة المختلفة.

وأوضح الدكتور هاني سويلم أنه تم خلال الاجتماع استعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، واستعراض التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ومقترحات تذليل هذه التحديات.

وأشار سويلم إلى وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة والتي يتم الإستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة، مؤكدا على توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبي الحجز الإداري.