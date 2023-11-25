نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتفقد دار رعاية بيت العيلة بأبو صير بالبدرشين.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بزيارة دار رعاية ( بيت العيلة) لكبار السن بقرية أبو صير بالبدرشين.

استهلت نائب المحافظ، زيارتها بتفقد محتويات الدار وبحث إحتياجات المسؤلين بشأن رفع مستوى الخدمات وتحسين أداء العمل به.

وخلال الزيارة أعربت نائب محافظ الجيزة، لنزلاء الدار عن سعادتها للقاءهم والإجتماع بهم، مؤكدة حرص المحافظة ومختلف أجهزة الدولة على رفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

كما حرصت عبدالحليم على التحدث مع النزلاء لبيان مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم ومستوى كفاءة العمل بالدار وسرعة إستجابة العاملين لمطالبهم.

كما استمعت نائب المحافظ لعدد من مقترحات وطلبات النزلاء ووجهت بسرعة بحثها بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالجيزة.

من جانبهم أعرب الحضور من نزلاء الدار عن إمتنانهم لزيارة نائب المحافظ وإهتمام الدولة بشئونهم وبحث متطلباتهم.

واختتمت الزيارة بتوزيع الهدايا العينية وإلتقاط الصور الجماعية مع النزلاء.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين وعبدالله عتيق مدير وحدة السكان بالمحافظة ورئيس دار بيت العيلة.

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