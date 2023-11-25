وزارة التعليم العالي يعقد عدة لقاءات على هامش مشاركته في مؤتمر ”نحو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - على هامش مشاركته في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" بإسكتلندا:

- وزير التعليم العالي يلتقي بممثل الحكومة الإسكتلندية لشئون التعليم والشراكات الدولية

- د. أيمن عاشور يلتقي بوفد عراقي لتعزيز ودعم آليات التعاون المُشترك

- د. أيمن عاشور يبحث مع وفد أردني سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين

- تنظيم ورشة عمل لتحقيق التكامل بين التخصصات البينية في الجامعات التكنولوجية ونظيرتها الإسكتلندية

- تنظيم مُنتدى مُشترك لدعم آفاق التعاون والتكامل بين الجامعات التكنولوجية المصرية والإسكتلندية

- بحث زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية

- تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية والأردنية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعدد من كبار المسئولين في الحكومة الإسكتلندية، بالإضافة إلى وفدين من وزارتي التعليم العالي العراقية والأردنية، وذلك على هامش مشاركته كمتحدث رئيسي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" الذي عُقد بإسكتلندا.

وعقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع البروفيسور ويندي ألكسندر ممثل الحكومة الإسكتلندية لشئون التعليم والشراكات الدولية، لمُناقشة وبحث سُبل التعاون بين الجامعات الإسكتلندية والجامعات التكنولوجية المصرية، من خلال تنظيم مُنتدى مُشترك لدعم آفاق التعاون والتكامل بين الجانبين، وتحقيق قصة نجاح في التعليم عبر الحدود في هذا النوع من التعليم.

واتفق الطرفان على أن يتم تنظيم ذلك بالتعاون بين المكتب الثقافي المصري بلندن والمجلس الثقافي البريطاني بإسكتلندا بدعم من الحكومة الإسكتلندية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم العالي أن جمهورية مصر العربية تعمل على الالتزام بالمعايير الدولية في التعليم التكنولوجي، خاصة في ظل وجود الإطار التنظيمي لضمان جودة وارتباط البرامج الدراسية بمُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد وفقًا لمعايير سوق العمل، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.

وأوضح د. أيمن عاشور أن الهدف الرئيسي هو تطوير المسار الجديد في التعليم العالي بين مصر وبريطانيا، والذي يعمل على دمج التعليم التكنولوجي بين القطاعين (الحكومي والخاص)، مؤكدًا أن الخطة القادمة تتضمن إنشاء جامعة تكنولوجية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية في جميع المحافظات، للمساهمة في دعم استراتيجية تقوية وتطوير الصناعة المحلية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر تستضيف سنويًا المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يؤكد التزامها بالتعاون الدولي وتبادل الأفكار، مؤكدًا أن مصر تعمل على أن تكون قوة رائدة في مجال التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التركيز على التقنيات المُتقدمة والتعاون الدولي، وأن يكون النظام التعليمي مُتنوعًا لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز خبرات ومهارات الطلاب.

واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مُتخصصة لوضع إطار مرجعي يعمل على تحقيق تكامل بين التخصصات البينية في الجامعات التكنولوجية ونظيرتها الإسكتلندية.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور بوفد من وزارة التعليم العالي العراقية برئاسة الدكتور حازم باقر طاهر رئيس إدارة البعثات والعلاقات الثقافية، والدكتور يحيى الخفاجي رئيس جامعة ذي قار العراقية.

وبحث الجانبان كيفية زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية، في إطار مبادرة "ادرس في مصر" ومبادرة "Egyaid"، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الجديدة للمنح الدراسية، كما ناقش الجانبان سُبل تبادل الخبرات بين الجانبين من خلال تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية ونظيرتها العراقية ومشاركة التجارب الناجحة بما يعود بالنفع على الطرف الآخر.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور أيمن عاشور بوفد من وزارة التعليم العالي الأردنية برئاسة الدكتور مأمون الديبي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وبحث الجانبان آليات زيادة أعداد الطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية وتشجيعهم على استكمال دراستهم الجامعية بها، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر" ومبادرة "Egyaid"للترويج للسياحة التعليمية.

وناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات من خلال تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأردنية، ومشاركة التجارب الناجحة بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الجديدة للمنح.

حضر اللقاء من الجانب الأردني، الدكتور موسى حبيب نائب رئيس جامعة الحسين التكنولوجية، والدكتور سلام المهدين رئيس جامعة الشرق الأوسط، والدكتور زياد الأنبار نائب رئيس لجنة الاعتماد وضمان الجودة للتعليم العالي الأردني، والأستاذة نور الجميلي مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافي بالأردن.

وشهدت اللقاءات حضور كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومن الجانب البريطاني السيد/ مارك هاورد رئيس المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والأستاذ تامير إسماعيل مستشار القسم التجاري لإفريقيا.