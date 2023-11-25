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وصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، بوصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش من دول عمان، روسيا، السعودية والإمارات، تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة، بحسب نبأٍ عاجل.

المساعدات الإنسانية إلى غزة

مع بدء سريان الهدنة، تفقد الفلسطينيون منازلهم التي دمرها جيش الاحتلال في المناطق الشرقية من خان يونس، وكذلك الدمار الكبير في المستشفى الإندونيسي شمال غزة الليلة الماضية بعد الهجوم الكبير الذي شنه جيش الاحتلال عليه.

ويتواصل بلا توقف تدفق شاحنات تنقل المساعدات المقدمة من مصر لسكان قطاع غزة التي تصل قادمة من القاهرة والمحافظات لمدينة العريش، ومنها تتحرك لمعبر رفح في طريقها لغزة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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