وزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، قبل قليل، المرحلة الأولى من مستشفى جامعة بورسعيد، والتي تعد بمثابة حلم لأبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

وتفقد الوزير قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، وتفقد كذلك قسم العمليات والعناية الحرجة، والأسنان، وتعرف الوزير على المعدات الطبية المتواجدة في المستشفى، والتي تضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين من أبناء محافظة بورسعيد.

وزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيدوزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيدوزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيدوزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيدوزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيدوزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيدوزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيدوزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيدوزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي ببورسعيد



وبحث الوزير مع رئيس الجامعة الإمكانيات التي تقدمها المستشفى في مرحلتها الأولى، وتلتي تضم كذلك قسم لحضانات الأطفال، وأكد الوزير على قسم القسطرة المخية، وسبل التعامل مع المرضى، مؤكدا أنه يجب أن يتمتع بإمكانيات مختلفة.