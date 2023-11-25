حالة الطقس اليوم.. نشاط للرياح المثيرة للرمال وأجواء باردة على المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سوف نتأثر اليوم بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية، مما يجعلنا نشعر بارتفاع مؤقتا بقيم درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت 'غانم'، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'صباح الخير يا مصر'، المذاع على 'القناة الأولى'، اليوم السبت، أنه متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، مما يعد ارتفاعًا بمعدل من درجتين لـ3 درجات عن المعدل الطبيعي بمعظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن الطقس خلال فترة النهار سيكون طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد خلال فترات النهار وبالتحديد فترة الظهيرة، ومع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل يحدث انخفاضًا بقيم درجات الحرارة، ولكن الليلة المقبلة سنشعر أن درجات الحرارة غير منخفضة بشكل كبير مثلما كان يحدث الأيام الماضية.

نشاط الرياح يصاحبه برودة

وأكدت أن درجات الحرارة الصغرى فترات الليل بين الـ17 درجة مئوية لـ18 درجة مئوية، وستظل الأجواء مائلة للبرودة معظم محافظات الجمهورية خصوصا مع نشاط الرياح الذي يشعرنا ببعض البرودة، مضيفة أن الارتفاع في درجات الحرارة أمس الجمعة واليوم هو ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه من غدًا الأحد تبدأ درجات الحرارة تنخفض وتعود تدريجيًا للمعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، وباقي أيام الأسبوع نشعر بمزيد من درجات الحرارة خلال فترات النهار، إذ أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى.