منتدى شباب العالم يطلق مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - إنطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، تعلن إدارة المنتدى عن إطلاق مبادرة جديدة، بعنوان (شباب من أجل إحياء الإنسانية).

ويدعو منتدى شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم، الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات، للمشاركة في تلك المبادرة.

تأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان، دون النظر لعرق أو جنس أو دين، وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص منتدى شباب العالم، على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيماناً منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وتدمج مبادرة( شباب من أجل إحياء الانسانية) بين التأثير والدعم الإنساني، والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات واللقاءات الإعلامية.

التسجيل للمشاركة والحضور عبر الرابط التالي https://register.wyfegypt.com