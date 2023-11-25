نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 24 نوفمبر 2023.

وتستعرض "دوت الخليج" تلك الأحداث خلال التقرير التالي:-

الجمعة 17 نوفمبر:

تقدم متطوعوالهلال الأحمر المصري عدد من الخدمات الإغاثية والطبية العاجلة للقادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح.. وقيادات الهلال يستكملون التنسيق والتواصل المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطينى لتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة بالقطاع.

نفذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تدريباته لإجمالي 376 متدربًا بالقاهرة والإسكندرية من أبناء مصر بمؤسسات الرعاية وللمتعافين من الإدمان

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "عون" بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات تكثّف جهودها لتقديم السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لأسر تكافل وكرامة والمبادرة تتقدم في إنجازاتها في محافظة سوهاج

السبت 18 نوفمبر:

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء.. في إطلاق قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لدعم أهل غزة.. ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر يشاركان بإجمالي 60 شاحنة

زار وفد وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة عمر القماري المستشار القانوني للوزارة دولة بلغاريا للاطلاع على أفضل ممارسات "التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية"

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس الأجهزه الكهربائية والمفروشات لإجمالي 50 عروس من الأسر الأولى بالرعاية في إطار مبادرة حياة كريمة وبالتعاون مع قيادة الجيش الثالث الميداني وعدد من الجمعيات الأهلية

الأحد 19 نوفمبر:

أستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة مهريناز العوضي مدير مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" لاستكمال التعاون بشأن جودة بيانات برامج الحماية الاجتماعية لتحسين قواعد الاستهداف

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي منتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "مؤتمر إعادة تصور الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وتؤكد أنه لا مفر من موائمة برامج الحماية الاجتماعية مع التمكين الاقتصادي مع مراعاة العدالة والاستدامة

أستقبلت القباج السيد ألفونسو بيريز رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورئيس اللجنة يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري في مختلف الأزمات وبصفة خاصة أزمة غزة مع استكمال التنسيق بين الطرفين لاستمرار دعم اللجنة الدولية للهلال الأحمر المصري

شاركت القباج عبر تقنية الفيديو كونفرنس باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.. والصندوق يتوسع في طرح الوحدات السكنية بمختلف المحافظات استجابة لارتفاع الأعداد المطلوبة

أطلقت صندوق مكافحة الإدمان معسكرًا لتنمية العمل التطوعي والتوعية بأضرار المخدرات بمشاركة طلاب 5 جامعات حكومية لتأهيل كوادر تطوعية جديدة من طلاب الجامعات للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان

خلال زيارتها لمصر.. أعربت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية تعرب عن تقديرها الكبير للدولة المصرية في جهودها المبذولة عبر الجسر البري لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.. وتتفقد مركز الخدمات اللوجيستية وفرق الهلال الأحمر المصري بمطار العريش ومعبر رفح البري

قدمت وحدات التضامن الاجتماعي بجامعتي جنوب الوادي وأسوان منحًا للفائقين وتوزيع "لاب توب" على الطلاب ذوي الإعاقات البصرية في إطار برنامج حاضنة الفائقين

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تخرج 500 شخص من ذوي الإعاقة في إطار أكاديمية SEED الذي أطلقته مؤسسة "حلم" منذ عامين بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، وتؤكد على أهمية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل وعلى أهمية تهيئة بيئة العمل وتوعية أصحاب الأعمال

الإثنين 20 نوفمبر:

500 ألف زيارة للرائدات الاجتماعيات لتوعية الأسر بأهمية مباشرة الحقوق السياسية والمشاركة في التصويت استعدادًا للانتخابات الرئاسية في إطار بروتوكول التعاون بين التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات

سلمت برنامج فرصة 1400 مشروع متناهي الصغر لمستفيدي "تكافل وكرامة" بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من القادرين على العمل

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن عشر دول إفريقية وآسيوية في فعاليات برنامج تدريبي لتنمية الطفولة المبكرة باليابان لتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة اليابانية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"

الثلاثاء 21 نوفمبر:

أجتمعت فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. والاجتماع يتناول آليات رعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين وجهود الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة ونتائج حصر أوضاع النساء ذوات الإعاقة.

أستقبلت القباج الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين بمصر لدعم الأعمال اللوجيستية وتيسير سبل توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

أستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر السيدة لولوة بنت راشد لمناقشة جهود إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري

نفذ مشروع "اتقدم" لرفع كفاءة الهيئات التأهيلية أولى تدريباته للعاملين بالهيئات التأهيلية بمحافظات أسيوط - المنيا - الوادى الجديد - الإسماعيلية حرصًا على تحسين جودة خدمات مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة

الأربعاء 22 نوفمبر:

شهدت القباج تشهد فعاليات مؤتمر "دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030" لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية.. وتؤكد أن الجمهورية الجديدة ترتبط بتنمية شاملة للبنيان والإنسان، وتحسين الخدمات، وتعزيز قوة العمل والإنتاج، وإعلاء روح الانتماء في دولة يتمتع فيها المواطن بكرامة وبجودة حياة

أستكملت حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة فعالياتها بمحافظات الجمهورية وتنفذ 436 حملة بقرى ومراكز 23 محافظة على مستوى الجمهورية

نظم برنامج "فرصة" ملتقى وظيفي موسع بمحافظة القليوبية لتوفير 1500 فرصة عمل للشباب الأولى بالرعاية

الخميس 23 نوفمبر:

وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي توقع مذكرة دعم مشترك بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الخدمات اللوجيستية والنقل والتخزين لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة

أستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة لمياء كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر بلا مرض" ويتفقان على توفير عدد من السماعات والكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وتقديم خدمات صحية وإنجابية وتوعوية بالمناطق المطورة وفي القرى الفقيرة والنائية

وتستقبل فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد عودته من قطاع غزة، ويصف المشهد بـ "اللاإنساني".. ويعرب عن فخره بجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري فيما قدمت القباج التعازي لضحايا الأونروا الذين فقدوا حياتهم أثناء الخدمة بغزة

أستقبلت القباج الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين لمناقشة سبل دعم النقابة لإنشاء مركز للبحوث والدراسات وتدريب الباحثين الميدانيين للمساهمة في برامج وزارة التضامن الاجتماعي، وآلية جديدة لاعتماد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

استعدادا لإطلاق مرصد "وعي" لرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. التضامن الاجتماعي تم تدريب 700 رائدة اجتماعية على جمع بيانات البحوث المتكاملة لملايين الأسر المستهدفة

• استمرار أنشطة حملة "النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك" لتناول أعراض الإصابة بفيروسات الشتاء، وأهم سبل الوقاية والحماية منها، والتعريف بالمفاهيم الصحية والاجتماعية الصحيحة

شهدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الأمان الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون للوزارة مع السفارة النرويجية ومنظمة الأغذية والزراعة (ف أو ) لدعم مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في أفقر 10 فرى بالمنيا" لضمان الوصول العادل إلى الغذاء الذي يراعي تكافؤ الفرص الغذائية

الجمعة 24 نوفمبر:

أنطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وأمين عام مساعد جامعة الدولة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالت إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء لإيصال 65 شاحنة مساعدات إغاثة وإنسانية وطبية إلى قطاع غزة، ويزوران الجرحى والمصابين بمستشفى العريش

القباج من أمام معبر رفح: نفتخر بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة ومن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والشعب المصري الأصيل

وحرصت على تفقد مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري للاطمئنان على توافر كافة الخدمات التي يتم نقلها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ⁨

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