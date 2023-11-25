نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة من معلمى مصر خلال مؤتمرهم الحاشد.. نثق فى الرئيس السيسى قائدًا لسفينة الوطن ورئيسًا لفترة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه آلاف المعلمين المشاركين فى مؤتمر النقابة العامة للمهن التعليمية رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم القيادة السياسية فى كل قراراتها لرفض العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، والوقوف ضد التهجير القسرى لأهالي غزة.

ونصت رسالة المعلمين التى تم قراءتها من منصة المؤتمر، "نثق فى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدا لسفينة الوطن ورئيسا لفترة جديدة وأن المعلمين دائما فى الصفوف الأولى لمساندة الدولة وتلبية نداء الوطن لصون مقدراته وحمايه أمنه القومى، وسوف يكون المعليدمين سباقين أمام صناديق الاقتراع تلبية لنداء الوطن وحمايه استقراره ودعم التنمية الشاملة فى مل المجالات".

وهتف المعلمون بكل حب للرئيس السيسي لتأييده لفترة رئاسية جديدة، وحمل المعلمين لافتات "نثق فيك"، و"جميعنا ورائك"، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، فى ظل منطقة مضطربة تحتاج قيادة حكيمة، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده، موضحا أن الرئيس يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة كل الصعاب، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.