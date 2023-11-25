وزير التعليم العالي يدشن سلسلة مشاريع حيوية في زيارة إلى جامعة بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - في زيارة استثنائية تحمل رسالة تطويرية وصحية بارزة، قام د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإطلاق سلسلة من المشاريع الهامة في جامعة بورسعيد.

افتتح الوزير مرحلة مبكرة من مستشفى جامعي جديد تحمل العديد من التجهيزات والمميزات التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

تمتلك المرحلة الأولى من المستشفى مجموعة متنوعة من العيادات الخارجية المتخصصة والتي تضمّ ما يصل إلى 28 عيادة، إلى جانب 100 سرير داخلي و4 غرف عمليات وأجهزة حديثة لغسيل الكلى وحضانات للأطفال.

يعد المستشفى الجديد ذو طاقة استيعابية مستقبلية تبلغ 540 سريرًا ويغطي مساحة إنشائية تقدر بـ 13500 متر مربع، وذلك بتقنيات عصرية وبنية تحتية تخدم الطوارئ والعزل والرعاية الحثيثة.

في إشارة إلى أهمية تطوير الخدمات الطبية والصحية، أكد الوزير عاشور على رؤية الوزارة لتعزيز الخدمات الطبية في المستشفيات الجامعية والتي تعد جزءًا أساسيًا في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

كما أشاد بالأعمال التحسينية التي تخضع لها مستشفيات جامعة بورسعيد وتأثيرها الإيجابي في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

وفي سياق آخر، أطلق الوزير مركزًا للتميز في تكنولوجيا تحلية المياه بتكلفة تجاوزت الـ 45 مليون جنيه،يهدف هذا المركز إلى تطوير تقنيات تحلية المياه والعمل على تحسين جودتها بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في العمليات المتصلة بالتحلية.

بجانب هذه المبادرات الرئيسية، تم افتتاح مبنى مخصص للتدريب والاختبارات الإلكترونية بتكلفة تجاوزت 280 مليون جنيه، يشمل المبنى مراكز لتطوير مهارات الطلاب وأداء الاختبارات الإلكترونية بدعم من هيئات تعليمية عالمية.

بهذه الجهود الشاملة، تقف جامعة بورسعيد على رأس المبادرات التطويرية في مجال الرعاية الصحية والتعليم العالي، مؤكدة على التزامها بتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

جانب من اللقاء