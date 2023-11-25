نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مستحقي الضمان الاجتماعي؟ الشروط والضوابط (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحق لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من الخدمات التكافلية التي تقدمها وزارة التضامن.

ويعتمد التأهيل للحصول على المعاش على عدة عوامل مثل الدخل والحالة الاقتصادية.

للحصول على معلومات دقيقة حول المؤهلات والشروط، يفضل التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التضامن أو زيارة موقعها الرسمي.

* شروط المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي:-

شروط معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة تشمل عدم عمل الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز في الحكومة أو القطاع العام.

كما يجب أن تكون الأسرة ذات أبناء من حديثي الولادة إلى سن الثمانية عشر عامًا، وأن يكون الأبناء في مراحل التعليم بين سن السادسة والثامنة عشرة.

يتطلب التقديم صورًا من بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة، إضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء وشهادة طبية تثبت درجة الإعاقة.

* شروط المعاش:-

تشمل أن يكون المتقدم من كبار السن أو يعاني من عجز أو مرض مزمن يعيق قدرته على العمل، ويجب تثبيت المرض أو الإعاقة من خلال الفحص الطبي.

كما يمكن للأيتام الحصول على الرعاية إذا لم يكن لديهم والد أو والدة يقومان برعايتهم، بل يأتي الدعم من الأقارب من الدرجة الثانية أو أكثر.

* إجراءات الحصول على المعاش:-

يجب على المواطن التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة وتقديم المستندات المطلوبة.

هذه المستندات تشمل صور بطاقة الرقم القومي، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور شهادة الميلاد للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وصورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة، وصورة شهادة وفاة الزوج والزوجة في حالة الأرامل، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

* ضوابط القبول بالبرنامج:-

ضوابط القبول في برنامج معاش الضمان الاجتماعي تتطلب استيفاء جميع البيانات والاستمارة التي تعبر عن الحالة الاجتماعية للأسرة.

يشترط أن تكون الأسر أو الأفراد المتقدمين تحت خط الفقر، وأن لا يكون لديهم دخل شهري ثابت، وأنهم لا يتقاضون أي معاش تأميني أو يحصلون على مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.