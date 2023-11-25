بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.. دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للأفراد والمدنيين بوزارة الداخلية فى "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 02:32 مساءً - نظمت أكاديمية الشرطة فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا")، والتى عقدت خلال الفترة من 21-23/11/2023 للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).

وتأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة، المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة، وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء، التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء، التى تتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور، يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

ووجه مسئولى مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة، الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة، على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.