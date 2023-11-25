رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: اتصالات مصرية مُكثفة لتبادل إطلاق أعداد أكبر من الأسرى والمحتجزين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 02:32 مساءً - صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مصر تسلمت كشفًا بأسماء عدد 13 محتجزًا بقطاع غزه، وعدد 39 فلسطينيًا معتقلا في السجون الإسرائيلية، من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليًا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.

واختتم ضياء رشوان تصريحاته بأن الجهود المصريه بالتنسيق مع كافه الاطراف، أسفرت عن تحرك اليوم، ما يزيد عن 50 شاحنه مساعدات من منفذ رفح الى شمال قطاع غزة.