نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تعرف أنك من مستحقي "تكافل وكرامة"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكين المواطنين من الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة عبر الموقع الإلكتروني يعد خطوة تسهل عليهم عملية الحصول على المعاش والحصول على فيزا تكافل وكرامة، ويعكس التطوير المستمر لشبكات الأمان الاجتماعي.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل آلية للاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، وذلك تيسيرًا على المواطنين المتقدمين بطلب الحصول على المعاش واستخراج فيزا تكافل وكرامة.

وتستعرض "دوت الخليج" خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد كالآتي:

تبدأ أول خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة استعلم عن نتيجتك.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 سواء سارية أو متجمدة فور تسجيل الرقم القومي.

وفي حالة الحصول علي معلومات أكثر يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الإلكترونى للاستقبال والرد على الشكاوى ([email protected]).

والجدير بالذكر أن برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقتـه وزارة التضامـن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الإجتماعي.