نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن قواعد تنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين (غير المصريين) بالمدارس المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد مُحددة، لتنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين (غير المصريين) بالمدارس المصرية المختلفة.

أصدرت الوزارة بيانًا أمس، بشأن تلك القواعد، وذلك في ضوء الالتزام التام بتطبيق نص المادتين 602 من القرار الوزاري رقم 284 لسنه 2014، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.

وألزمت الوزارة، كافة المديريات والإدارات التعليمية المختصة، والإدارات المعنية، والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية، الالتزام بتطبيق كافة ما ورد في البيان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة تجاه من يخالف ذلك.

تستعرض “دوت الخليج” الوقاعد التي وضعهتها الوزارة في ضوء القانون في النقاط التالي:

1- بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات التي لم ترد على سبيل الاستثناء بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 284 لسنه 2014 سالف الذكر فإنه يتعين الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز الحاقهم بالمدارس الحكومية ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.

2- بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة على سبيل الحصر بالمادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 284 لسنه 2014، سالف الذكر والذين لا يعدون من فئة اللاجئين فإنه يكون إلحاق أبنائهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.

3- بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك.