"حملة مواطن" تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم.. وتؤكد: آن للإنسانية أن تسود

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت حملة مواطن لدعم مصر، بمبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي أطلقها منتدى شباب العالم، من أجل الدعوة لإحلال السلام، ونبذ العنف ووقف الحروب، مؤكدة أن مصر دائمًا سابقة بمد يد السلام والدعوة إلى إعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على الأرواح والحقوق مهما كان اختلاف صاحب الحق في لونه أو عقيدته، وأنه آن الآوان لتسود الإنسانية.

وأوضحت حملة مواطن، في بيان لها، أن ما يشهده العالم من حروب واعتداءات على كل القيم الإنسانية، ما هو إلا غياب للضمائر وسعي لتدمير المجتمعات من قبل بائعي السلاح الذين يزرعون الفتنة، ويعملون على إشعالها لإطالة أمد الحروب، وتحقيق أعلى مكاسب من الربح.

وأكدت الحملة، أن الصراعات الدائرة في المنطقة آن لها أن تزول، وأن يُعم السلام، مشيرة إلى أن هذا لن يحدث إلا بجهود عظيمة وسياسة حكيمة تعبر عن القوة والاستعداد والحلول وطرق تنفيذها وتحقيقها على الأرض، ولعل الدور المصري في القضية الفلسطينية خير معبر عن ذلك.

وتدعو "حملة مواطن" قادة العالم للاستماع إلى مصر والاصطفاف خلفها لأنها الحل والقوة والحكمة، وإذا أراد الجميع السلام ونبذ العنف وإعلاء قيم التسامح؛ فعليه بالاستماع للقيادة المصرية التي ما دام أكدت مرارًا وتكرارًا على تحقيق السلام العالمي العادل.