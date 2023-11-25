القاهرة الإخبارية: سكان غزة يحاولون العودة للمناطق التي أخلاها جيش الاحتلال الإسرائيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 03:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن سكان قطاع غزة، يحاولون في اليوم الثاني من الهدنة، العودة إلى المناطق التي قام جيش الاحتلال بإخلائها، ولا يسمح بتحرك المواطنين بمواضع تمركز قوات الاحتلال بالقطاع.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.