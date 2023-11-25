نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أنتخب مصر».. مسابقة جديدة من التعليم لحث الطلاب على المشاركة في الأنتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية خطابا مهما للمدارس حرصا على تعزيز قيم الانتماء والولاء وتفعيل المشاركة الدستورية بالانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

وأكدت المديريات على تفعيل مسابقة في فن الرسم وتكون معممة على جميع الطلاب وجميع مدارس مصر بكل المراحل التعليمية وتحدد لها حصة أو حصتين بأخر اليوم الدراسي فى أيام 26 و27 و28 نوفمبر لعام 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم في عن المسابقة يكون موضوع المسابقة بعنوان "أنتخب مصر" ويتم رسم صورة وتصور ليوم الانتخابات وأبرز دورك أنت وأسرتك فى ايام الانتخابات وكيف تحافظ على حقك الدستوري.

ووفقا لخطاب رسمى من وزارة التربية والتعليم: تشمل المسابقة عمل مسابقة صحفية وإذاعية وحوارية توصف أثناء سير الانتخابات بالاضافة إلى مسابقة لأفضل صورة لاسرة مشاركة فى الانتخابات ويتم رفع ذلك على مواقع المدارس ويتم التكريم لأبرز الاعمال كما تعقد دورة رياضية فى المدارس تحت شعار فى حب مصر.