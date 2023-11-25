نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتكلفة مليار جنيه مرحلة اولي..أهم معلومات عن مشروع ملاذ آمن للحياة البرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الفترة الماضية، كشفت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، مما زاد البحث حول أهم معلومات عن المشروع

وترصد " دوت الخليج " في السطور التالية أهم معلومات عن مشروع ملاذ آمن للحياة البرية:

معلومات عن مشروع ملاذ آمن للحياة البرية

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال إجتماعات السابقة معلومات جديدة حول مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» وجاءت كالاتي

1- يمثل مشروع الملاذ الآمن هو احد المشاريع الرائدة نقلة هامة في مجال السياحة البيئية لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية وتوفير ملاذ امن للحيوانات

٢- تضع الفيوم علي الخريطة السياحية المصرية والعالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.

٣- تم تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان

٤-سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.

٥-أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي فضلًا عن قربه من العاصمة

٦-توفير المشروع تجربة سياحية ترفيهية متكاملة للزوار تتضمن أنشطة سياحية رائدة كالبالون الذي يوفر فرصة للزوار لمشاهدة المحمية والحيوانات بالإضافة إلى مراكز للزوار ونزل بييئة علاوة علي دور المشروع في اعادة إحياء الحياة البرية والنباتية بالمنطقة ليكون المشروع صورة بيئية اقتصادية ثقافية متكاملة.

٧-يوفر المشروع فرص لبناء القدرات والكوادر المصرية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمحمية بالتعاون مع مؤسسة الاميرة عالية والجانب الألماني

٨- يساهم في رفع مركز مصر عالميا مع المنظمات الدولية في حماية الحيوان من خلال توفير فرص لإعادة التأهيل والمعالجة للحيوانات البرية وإعادتها للطبيعة.

٩- تصميم المشروع ذو طبيعة فريدة ومميزة ويمثل فرصة حقيقية لدعم السياحية البيئية بالمحافظة، والاستفادة من المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل

١٠-يتم حاليا تاسيس شركة ملاذ آمن لتكون هي المسئولة عن المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين.

١١- يوضع حجر الأساس للمشروع مع بداية العام القادم بالمرحلة الأولي والتي تقدر تكلفتها بنحو مليار جنية مصري

جدير بالذكر أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، يمثل مشروعًا متكاملًا يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التؤامة مع محمية الماوي بالأردن وبالتعاون مع مؤسسة سمو الأميرة عالية حيث تم توقيع بروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم، ويشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محليًا وإقليميًا، كما يشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار، فضلًا عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان،بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.