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أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار أن أسعار تذاكر دخول قلعة الناصر صلاح الدين سوف تشهد ارتفاعًا جديدًا بالنسبة للزائر الأجنبي، حيث ستكون تذكرته 450 جنيهًا بدلًا من 300 جنيهًا، في حين ستظل تذكرة دخول المصريين كما هي 60 جنيهًا وللطالب 30 جنيهًا.

وعلق العديد من المتابعين على أن سعر تذكرة دخول القلعة 60 جنيهًا يعد سعرًا مرتفعًا بالنسبة للمصريين وخاصة بالنسبة للأسر متعددة الأفراد، والتي قد تكلفها الزيارة مبلغًا لا يستهان به، وتوجهنا بالسؤال إلى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والذي أوضح أن زيارة القلعة ليست مجرد زيارة عادية وإنما أصبحت الآن مجمعًا أثريًا تقضي فيها الأسرة يومًا كاملًا.

متابعون عن تذكرة القلعة: غالية.. ومصدر يوضح: الزيارة تشمل 9 مزارت ومتحفين

وأوضح الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريحات إلى دوت الخليج، أن زيارة قلعة الناصر صلاح الدين تتضمن زيارة إلى كل العصور، حيث يتعرف الزائر على القلعة وتاريخها، وكذلك يزور منطقة محكى القلعة، ويرى الأبراج الدفاعية عن قرب.

جامع الناصر محمد

وتابع عبد الله، يزور كذلك جامع الناصر محمد بن قلاوون وهو أحد جوامع الفترة المملوكية، والذي أمر بتشييده عام 735هـ /1335م، ومن خلال زيارته يتعرف الزائر على الحقبة المملوكية والطراز المعماري للجوامع والمآذن فيها، ويرى غرائب الجامع من أعمدة وقبة متفردة ونقوش.

جامع سارية الجبل

كما يزور جامع سارية الجبل في العصر العثماني وشيده سليمان باشا الخادم أحد رجال الدولة العثمانية البارزين في عهد السلطان سليمان القانوني، وهو أول جامع مشيد على الطراز العثماني في مصر، وموجود داخل القلعة، بقبابه المتفردة واسمه المتميز الذي يحمل من وراؤه حكاية شيقة.

جامع محمد علي باشا

وهو جامع رائع أمر بإنشاءه محمد علي باشا عام 1246هـ /1830م، وكذلك جدد دار الضرب وهي مكان صناعة العملة، وأنشأ دارًا للمحفوظات عام 1227هـ /1812م، وأنشأ قصر الحرم 1243هـ /1827م، وهو المتحف الحربي وقصر الجوهرة، وهذه مزرات يستمتع بها الزائر.

متحف الشرطة

كما يستمتع الزائر بجولة داخل متحف الشرطة، يرى فيها تطور الشرطة المصرية عبر العصور، وأبرز مقتنيات تاريخية تتعلق بها منذ العصر المصري القديم وحتى الآن، وكذلك يرى سجن القلعة.

المتحف الحربي

وهو يعتبر درة المتاحف العسكرية في مصر وبه متحف مفتوح لحرب أكتوبر، وهو بالأساس قصر أثري فيستمتع الزائر بالحكاية والمقتنيات العسكرية عبر العصور وكذلك بجمال القصر.

بانوراما القلعة

يشاهد الزائر القاهرة من فوق بانوراما القلعة بآثارها الممتدة عبر العصور والتي تشكل في إجمالها مشهدًا رائعًا يكون مناسبًا للتصوير بشكل كبير.

وختم الدكتور أبو بكر عبد الله تصريحاته قائلًا، إن الزائر هنا لا يسدد ثمن تذكر عن مزار واحد بل عن 9 مزارات ومتحفين، وهي القلعة نفسها بأبراجها، والمحكى، وجوامع الناصر محمد وسارية الجبل ومحمد علي، والبانوراما، والسجن الحربي، ومتحف الشرطة، والمتحف الحربي، ودار الضرب، وقصر الجوهرة، وكل مزار منها يعتبر حكاية عن فترة من فترات التاريخ المصري في حقبة مهمة امتد بداية من العصر الأيوبي وحتى عصر الخديو إسماعيل.