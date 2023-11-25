نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة غياب المعلمين أثناء الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العديد من التنبيهات الخاصة بالطلاب خلال امتحانات شهر نوفمبر الجارى، حيث أكدت أنه يجب التنبيه على الطلاب بالحضور ومحاسبتهم على ذلك على أن يكون الحضور ثلاث درجات والسلوك درجاتن وعلى المعلمين مراعاة ذلك.

وشددت الوزارة أن المدارس التى سوف يكون بها مقر لجان انتخابية ( انتخابات رئاسية) خلال شهر ديسمبر المقبل إجازة للطلاب فقط أما بالنسبة للمعلمين سوف يتم عمل مراكز تجميع لهم للحضور والتوقيع تحت إشراف مدير عام الأدارة، على أن تعقد امتحانات شهر ديسمبر بداية من الاربعاء 20 ديسمبر.