نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب للاطمئنان على سير العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة ميدانية داخل سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب، لمتابعة انتظام العمل، وحركة البيع والشراء داخل السوق.

كما ألتقى محافظ الجيزة خلال جولته بالسوق، عددًا من الباعة وأصحاب المحلات، والمواطنين المترددين على السوق، واطمأن على سير العمل وانتظام حركة البيع والشراء والتزام الباعة بأماكنهم المخصصة والأسعار المحددة للبيع والشراء.

ويعد سوق السمك الحضاري بالمنيب، أحد أهم المشروعات التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة مؤخرًا بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية.

ويقام السوق على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع لعرض الأسماك ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، ويضم مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2، به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.

رافق محافظ الجيزة خلال زيارته محمد نور الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ الجيزة، واللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة.