نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام بجامعة أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "M S A"، وذلك تحت عنوان "الإعلام الرقمي والدمج المجتمعي".

وذلك بحضور الدكتورة نوال الدجوي مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة سهير عبدالقادر، رئيسة مؤسسة أولادنا، والدكتور خيري عبد الحميد رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والدكتورة أماني السيد عميد كلية الإعلام بالجامعة، والدكتورة منى الرخاوي أستاذ الطب النفسي، والكاتب يسري الفخراني، والمخرج شكري أبو عميرة؛ ولاعب التنس أنور الكموني مؤسس مبادرة مناحي الأمل، والسادة عمداء الجامعة وطلاب الجامعة.

وسلطت وزيرة التضامن الضوء على أهمية دور الإعلام في تأثير الرأي العام وتشكيل الوعي المجتمعي، ويشدد على مسؤولية الإعلامي في نقل رسالة مهنية تسهم في تطوير المجتمع بشكل شامل، خاصة في ظل تزايد التأثير الرقمي على حياتنا.



وعكست الوزيرة جهود مصر في الاستعداد للمستقبل من خلال استراتيجية التحول الرقمي والتزامها بتحسين الخدمات الحكومية بشكل فعال، كما تعكس الاستراتيجيات المتعددة التزام الدولة بتعزيز حقوق الأفراد وتطوير المجتمع بشكل شامل، مع التركيز على تحسين الظروف في المناطق المتنوعة، بما في ذلك المناطق الحدودية والريفية.



وقالت القباج، تتماشى استراتيجية وزارة التضامن مع رؤية مصر 2030، حيث تسعى لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة حياة المواطن. تركز الوزارة على استثمار العنصر البشري وتعزيز المشاركة المجتمعية، بدءًا من مرحلة الطفولة وصولًا إلى إطلاق استراتيجية التربية الإيجابية.



وأوضحت القباج أن الوزارة أطلقت الميكنة الكاملة لبرامج الدعم النقدي والمنظومة الإلكترونية لدعم العمل الأهلي ومنظومة تلقي ومعالجة الشكاوى والتظلمات، وكذلك منظومة عمل ومتابعة الرائدات الاجتماعيات، فالوزارة في طريقها لميكنة كافة برامجها، مشيرة إلى أن الوزارة بالتنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" تقوم بأعمال الاتاحة في عشر جامعات، كما قامت بإتاحة 35 محطة مترو و15 محطة قطار بالشراكة مع وزارة النقل.



كما سلطت الضوء إن إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي تعكس التوسع في التواصل والدمج، حيث وصلت إلى شرائح واسعة من المجتمع بواقعية تفاعلية. من إطلاق حملات إعلامية وطرح حوارات رقمية، إلى دور الإعلام المجتمعي والمساهمة في الاعلام المرئي والدراما، تسعى الوزارة إلى تحقيق تأثير إيجابي على الرأي العام والتفاعل مع مختلف الفئات والقضايا، بما في ذلك قضايا ذوي الإعاقة وحقوق المرأة.



وأشارت الوزيرة إلي التركيز على الخدمات داخل الجامعات يظهر التفاعل الفعّال، خاصة في تقديم الدعم للطلاب ذوي الإعاقة وتشجيع الشباب على الإنتاج والعمل من خلال مبادرة الطالب المنتج. تلك الخطوات تعكس التزام الوزارة بتوفير الفرص وتشجيع الشباب على المساهمة في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية.

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