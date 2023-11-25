الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من 3 ظواهر جوية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 05:26 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات إذ تشهد فرص سقوط الأمطار مع نشاط للرياح واضطرابات في حركة الملاحة، وتأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ يعملا على حجب الرؤية الأفقية أحيانا ويسود طقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس الأيام المقبلة تشير التوقعات أن تشهد المحافظات يوم الإثنين 27 نوفمبر سقوط أمطار متوسطة تترواح نسبتها من 50% إلى 60%، على محافظات البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» وتكون على فترات متفاوتة، وتنشط الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية إذ تترواح سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

الظواهر الجوية في طقس الأيام القادمة

وفيما يتعلق بحالة الطقس بداية من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر حتى يوم الجمعة 1 ديسمبر تشهد المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا.