وصول 70 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة.. واستمرار تدفق المواد الإغاثية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 05:26 مساءً - أعلنت قناة القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، وصول 70 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة، اليوم، واستمرار تدفق المساعدات من معبر رفح للقطاع.

وفي وقت سابق، صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الجهود المصرية بالتنسيق مع كل الأطراف، أسفرت عن تحرك ما يزيد على 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة اليوم.

أضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تسلمت كشفًا بأسماء 13 محتجزًا إسرائيليا بقطاع غزة، و39 فلسطينيًا أسيرا في السجون الإسرائيلية، من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليًا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.